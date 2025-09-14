Пресс-секретарь президента России назвал их "интересными, содержательными и полезными"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе совершит несколько региональных поездок "с обширной географией". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Несколько региональных поездок с обширной российской географией. Мы их сейчас заранее не анонсируем, но география будет обширная, поездки будут интересные, содержательные и полезные", - сказал он, отвечая на вопрос о планах президента на предстоящую неделю.

Песков отметил, что жесткий график Путина в последнее время связан с конкретными делами, направленными на повседневную жизнь российских граждан и их будущее.

"И это то, ради чего мы с вами избираем президента и голосуем за него", - заключил он.