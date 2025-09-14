Явка на выборах губернатора Севастополя на 10:00 мск составила 55,77%

Вместе с выборами губернатора в городе проходят и выборы депутатов двух муниципалитетов региона

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах губернатора в Севастополе по состоянию на 10:00 мск воскресенья составила 55,77%, сообщили в избирательной комиссии города.

В 2020 году Севгоризбирком сообщал, что итоговая явка на выборах губернатора Севастополя составила 48,28%.

"По состоянию на 10:00 мск 14 сентября проголосовало 185 217 избирателей (55,77%) - данные с учетом досрочного голосования и без учета проголосовавших по ДЭГ (дистанционное электронное голосование - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Вместе с выборами губернатора в Севастополе проходят и выборы депутатов двух муниципалитетов региона. По данным на 1 июля, в Севастополе насчитываются 342 786 избирателей. Досрочное голосование на выборах губернатора Севастополя проходило с 3 по 11 сентября, в нем приняли участие 127 608 человек. К концу второго основного дня голосования - 13 сентября - свой выбор сделали уже 183 875, или 55,36% избирателей.

О выборах губернатора

В Севастополе работают 187 участковых избирательных комиссий, все они оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Кроме того, традиционно УИК образованы в городской больнице №1, на кораблях и судах. Организованы 14 экстерриториальных участков в Москве и четыре - для военнослужащих в зоне СВО.

С 2019 года регион возглавляет Михаил Развожаев, который сначала был назначен врио губернатора, когда его предшественник Дмитрий Овсянников был освобожден от должности президентом РФ, а в сентябре 2020 года победил на выборах. Развожаев зарегистрирован на выборах как кандидат от партии "Единая Россия". Помимо него, кандидатами на должность губернатора города Севастополя зарегистрированы управляющий благотворительной общественной организацией Сергей Круглов (партия "Справедливая Россия - За правду"), моряк Геннадий Кушнир (КПРФ), вице-спикер заксобрания Севастополя Илья Журавлев (ЛДПР) и экономист Ирина Салина ("Новые люди").