МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Искусственный интеллект (ИИ) должен работать на развитие личности, а не ее деградацию, необходимо принять сверхсрочные меры, пока ИИ не превратился в зло из "ящика Пандоры". Такое мнение глава ЦИК РФ Элла Памфилова озвучила в ходе брифинга в информцентре комиссии.

Она подчеркнула, что дистанционное электронное голосование "спокойно сейчас обходится" без применения технологий ИИ, при этом все "беспрецедентные атаки отбиты".

"Надо очень осторожно относиться к применению искусственного интеллекта, чтобы [существовала] тенденция на то, чтобы искусственный интеллект работал на развитие личности, а не на деградацию <…>. Человечество должно об этом не только уже [сейчас] задуматься, потому что он (ИИ - прим. ТАСС) уже в хаосе развивается, а сверхсрочные меры принимать, интенсивно думать об этом, пока это не превратилось в <…> зло из "ящика Пандоры", - сказала Памфилова.

Она подчеркнула, что у ИИ нет "ни совести, ни эмоций".

"У него нет рамок нравственных, поэтому каким образом загнать его в "прокрустово ложе" человеческих, этических наших ценностей - это большая проблема, и пока она не решена", - заключила председатель ЦИК РФ.