Глава ЦИК назвала их провокаторами, которые способны дискредитировать даже уважаемые партии

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Глава ЦИК Элла Памфилова посоветовала партям не "подбирать политических отбросов, оставшихся от навальновцев", подчеркнув, что такие люди являются провокаторами и способны дискредитировать даже "уважаемые политические силы".

На заседании ЦИК обсудили инциденты с кандидатами в регионах. Как рассказала Памфилова в ходе брифинга в информационном центре, в Астрахани кандидат от КПРФ Андрей Смирнов на одном из участков повел себя агрессивно, пытаясь забрать документы с персональными данными избирателей у секретаря комиссии и схватил за руки женщину - члена УИК. Председатель облизбиркома Владимир Яковлев сообщил, что по факту происшествия начата проверка, материалы направлены в прокуратуру и УВД. Он уточнил, что Смирнов ранее состоял в "группе [Алексея] Навального и относится к более радикальному крылу местного отделения КПРФ", однако саму партию такие действия не характеризуют.

"[Это] очень плохо. Не надо [партиям] подбирать политических отбросов, оставшихся от навальновцев. Это я точно никому не советую, это реальные провокаторы, у которых мозги набекрень, и обработаны [они] уже давно. В особенности [это не надо делать] уважаемым партиям", - заявила Памфилова.

В Оренбургской области зафиксированы иные нарушения: кандидаты и наблюдатели от КПРФ вмешивались в работу комиссий, незаконно опломбировали урны, за что двое наблюдателей были удалены по решению суда. ЦИК подчеркнул, что подобные действия недопустимы и все факты расследуются.