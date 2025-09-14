Явка на выборах главы Татарстана на 12:00 мск составила 34,5%

Явка избирателей на прошлых выборах губернатора региона в 2020 году составила 78,78%

КАЗАНЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах главы Татарстана на 12:00 составила 34,5%. Об этом сообщает ЦИК Татарстана в Telegram-канале.

"По данным системы ГАС "Выборы" на 12 часов 14 сентября, явка на выборах в единый день голосования 2025 составила 34,5% от общего количества избирателей республики", - говорится в сообщении.

Прошлые выборы главы Татарстана состоялись 14 сентября 2020 года. Явка избирателей составила 78,78%.

Выборы главы Татарстана проходят в единый день голосования 14 сентября 2025 года. Избирательные участки республики работают с 07:00 до 20:00.