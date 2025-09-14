На предыдущих выборах главы региона в 2020 году явка на 12:00 мск в последний день голосования составила 26,89%

КАЛУГА, 14 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей в Калужской области, где проходят выборы губернатора, в третий день голосования по состоянию на 12:00 мск составила 35,8%, сообщили ТАСС в избиркоме региона.

На предыдущих выборах губернатора Калужской области, которые прошли 11-13 сентября 2020 года, явка на 12:00 мск в последний день голосования составила 26,89%.

"На 12:00 14 сентября явка составила 35,80%. По ДЭГ проголосовало - 87,77 % от общего количества поданных заявлений. 729 калужан сделали свой выбор на экстерриториальных участках в Москве на выборах губернатора Калужской области", - говорится в сообщении.

В выборах главы региона принимают участие пять кандидатов, в их числе действующий губернатор области Владислав Шапша - от "Единой России", Надежда Ефремова - от партии "Справедливая Россия За правду", Степан Опарышев - от ЛДПР, Иван Родин - от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", Николай Яшкин - от КПРФ.

Единый день голосования в 2025 году проходит с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах состоятся прямые выборы губернаторов, в одном - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах изберут депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на федеральной платформе состоится в 24 регионах. Также в Москве были созданы экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов, где проходит электронное голосование на столичной платформе.