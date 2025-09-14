На втором месте - КПРФ

МАГАДАН, 14 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" набирает 55% голосов после обработки 0,97% протоколов на депутатских выборах в Магаданской области. Это следует из данных табло Центральной избирательной комиссии РФ.

По итогам обработки 0,97% протоколов в области "Единая Россия" набирает 105 голосов - это предварительно 55,5% от обработанных бюллетеней. На втором месте - КПРФ с 27 голосами, это чуть более 14%.

С 12 по 14 сентября ежедневно с 08:00 (00:00 мск) до 20:00 (12:00 мск) в Магаданской области работали 81 постоянный и 3 временных участка для голосования. В регионе зарегистрировано около 96 тыс. избирателей.

Единый день голосования в 2025 году проходит с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах состоятся прямые выборы губернаторов, в одном - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах изберут депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование на федеральной платформе состоится в 24 регионах. Также в Москве были созданы экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов, где проходит электронное голосование на столичной платформе.