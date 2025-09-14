Сопредседатель координационного совета при Общественной палате по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев напомнил, что в ОП есть отдельная процедура общественного контроля за дистанционным электронным голосованием и отдельный "золотой стандарт" контроля за ним

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) поддерживает обращение уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой о расширении применения системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в РФ. В этом Москалькову заверил сопредседатель координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

Москалькова на брифинге в ситуационном центре ОП по наблюдению за выборами призвала общественников поддержать предложение аппарата уполномоченного по правам человека в ЦИК о том, чтобы эта форма голосования развивалась и дальше.

"Мы готовы [поддержать предложение по ДЭГ], более того, на протяжении многих лет мы как раз занимаемся продвижением ДЭГ", - сказал Григорьев. Он напомнил, что в ОП есть отдельная процедура общественного контроля за ДЭГ и отдельный "золотой стандарт" контроля за онлайн-голосованием.

"Мы буквально вчера и позавчера делали цифровой сейф-пакет ОП по ДЭГ. У нас есть доступ к этой условной цифровой урне с бюллетенями, мы ее каждый день копируем. Она зашифрована, и мы не можем узнать, кто как голосует, но можем точно понять, что бюллетень каждого человека находится в этой урне. Самое главное - то, что мы завтра сможем проверить, вносились или нет какие-либо изменения в эту цифровую урну для бюллетеней. Так мы делаем год за годом", - пояснил Григорьев.

"Мы вас, безусловно, поддерживаем и всегда выступаем за расширение ДЭГ. Это нужно и очень удобно людям", - сказал Григорьев Москальковой.

В 2025 году ДЭГ на федеральной платформе проходит в 24 регионах - Коми, Северной Осетии, Чувашии, Пермском крае, Архангельской, Белгородской, Калужской, Костромской, Курганской, Магаданской, Московской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Свердловской и Челябинской областях, Севастополе, Ненецком автономном округе, Карелии, Липецкой, Самарской, Смоленской и Томской областях, а также в Удмуртии.