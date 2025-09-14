Бойцы сумели отдать голоса за кандидатов, не бросая службу, сообщили в фонде "Ленинградский рубеж"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Урна для голосования на выборах губернатора Ленинградской области была доставлена военнослужащим группировки "Север" в зону проведения специальной военной операции при помощи БПЛА коптерного типа. Об этом ТАСС сообщили в фонде "Ленинградский рубеж".

"Бойцы из 47-го региона сумели отдать голоса за кандидатов, не бросая службу. Впервые на фронте голосование прошло с использованием БПЛА. Если в тылу у граждан есть возможность безопасно посетить избирательный участок и отдать голос за кандидата, то у военнослужащих, которые в эту минуту стоят на защите страны, такой возможности нет. Поэтому избирком Ленобласти совместно с командованием группировки войск "Север" приняли решение о проведении выборов прямо в зоне спецоперации", - сказали там.

Также бойцы "Севера" смогли проголосовать в госпиталях Курской и Белгородской областей, где они находятся на лечении. В организации процесса оказало помощь руководство медицинской службы 6-й армии.

"По просьбе военнослужащих был задействован беспилотник для доставки оборудования. Ящик для выборов на позиции доставил БПЛА коптерного типа. После того как военнослужащие сделали выбор, дрон вернул бюллетени на избирательный участок", - добавили в фонде.

Единый день голосования в 2025 году проходит с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах состоятся прямые выборы губернаторов, в одном - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах изберут депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование на федеральной платформе состоится в 24 регионах. Также в Москве были созданы экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов, где проходит электронное голосование на столичной платформе.