МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Камчатского края Владимир Солодов, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает на выборах в регионе 56,43% голосов по итогам обработки 31,34% протоколов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

Кандидат от партии ЛДПР, депутат Госдумы Василина Кулиева набирает 14,54% голосов, выдвинутый КПРФ зампредседателя постоянного комитета заксобрания Камчатского края по природопользованию, аграрной политике и экологической безопасности Роман Литвинов - 15,84%. Кандидат от партии "Коммунисты России", юрисконсульт союза "Саморегулируемая организация строителей Камчатки" Дмитрий Тюрин получает 6,74% голосов.

Указом президента РФ Владимира Путина Солодов был назначен врио губернатора Камчатки 3 апреля 2020 года, сменив возглавлявшего регион с 2011 года Владимира Илюхина. 13 сентября 2020 года Солодов, баллотировавшийся в порядке самовыдвижения, был избран губернатором региона, набрав 80,51% голосов избирателей.

Единый день голосования в 2025 году проходит с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах состоятся прямые выборы губернаторов, в одном - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах изберут депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на федеральной платформе состоится в 24 регионах. Также в Москве были созданы экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов, где проходит электронное голосование на столичной платформе.