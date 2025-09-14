Западные спецслужбы пытаются разжечь протесты, отметил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Западные спецслужбы усиленно собирают данные о ситуации в регионах РФ, чтобы пытаться разжечь протесты. Об этом заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

"Комиссией установлено, что спецслужбы противника усиленно собирают данные о ситуации в регионах нашей страны, чтобы пытаться разжечь протесты. Регулярно в этих целях в Европарламенте и британском парламенте проводят соответствующий инструктаж с представителями так называемой российской радикальной оппозиции, а фактически предателями", - сказал Пискарев, его слова приводятся в Telegram-канале комиссии.

Парламентарий подчеркнул, что несмотря на многочисленные попытки вмешательства извне, выборы в России проходят в строгом соответствии с Конституцией России и избирательным законодательством. "Несмотря на многочисленные попытки вмешательства извне, благодаря слаженной работе всех ветвей власти и ЦИК РФ, сегодняшние выборы прошли строго в соответствии с Конституцией Российской Федерации и нашими законами", - отметил Пискарев.

Он добавил, что зарубежные структуры уже начали активную подготовку к выборам в Госдуму в 2026 году. По его словам, цель Запада остается неизменной - нанести России стратегическое поражение. "Выборы, как они считают, - это одна из удобных возможностей попытаться разрушить наше внутригосударственное единство", - заключил депутат.