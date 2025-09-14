Речь идет о будущих выборах в Государственную думу

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Западники рассматривают нынешнюю избирательную кампанию как подготовительный этап к выборам 2026 года в Госдуму. Об этом заявил председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

"Мы полагаем, что западники рассматривают сегодняшние выборы как подготовительный этап к выборам 2026 года. Вы знаете, что будут выборы в Государственную думу", - сказал Пискарев, выступая в информационном центре Центризбиркома РФ.

По его словам, на Западе идет активная подготовка провокаторов и агентов влияния на избирательную кампанию. Так, в Прибалтике и Германии открылись онлайн-курсы, "школы и университеты выборов", где в том числе обучаются кандидаты, которых планируется "внедрять в представительные органы власти", команды продвижения этих кандидатов. Также проходит обучение навыкам и методикам провокации на избирательных участках, изготовления фейков, добавил депутат. Среди преподавателей - в том числе иноагенты, отметил Пискарев.