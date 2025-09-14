Пискарев: Запад поменял стратегию влияния на российских избирателей

Западные страны делают акцент на выделении грантов молодежи, отметил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России наблюдает изменения в стратегии Запада по влиянию на российских избирателей, акцент делается на грантовой поддержке молодых активистов, журналистов и специалистов в области искусственного интеллекта. Об этом заявил председатель комиссии Василий Пискарев.

"Мы наблюдаем также изменения в стратегии оказания воздействия на наших избирателей. В частности, ограничено продвижение экологической, феминисткой и ЛГБТ-повестки (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено). Здесь очевидно, в России эти явления не приживаются, поняли, что это пустая трата времени и средств. Поэтому акцент сделан на грантовой и иной поддержке молодых активистов, лидеров молодежных движений, журналистов, специалистов в области искусственного интеллекта", - сказал Пискарев, выступая в информационном центре Центризбиркома РФ.