14 сентября, 17:54,
обновлено 14 сентября, 18:27

Пискарев: Запад поменял стратегию влияния на российских избирателей

Председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Марат Абулхатин/ пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС
Председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев
© Марат Абулхатин/ пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС
Западные страны делают акцент на выделении грантов молодежи, отметил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России наблюдает изменения в стратегии Запада по влиянию на российских избирателей, акцент делается на грантовой поддержке молодых активистов, журналистов и специалистов в области искусственного интеллекта. Об этом заявил председатель комиссии Василий Пискарев.

Читайте также
Пискарев назвал заявление ЕС по выборам в Севастополе вмешательством в дела РФПискарев: Запад собирает данные о ситуации в регионах России

"Мы наблюдаем также изменения в стратегии оказания воздействия на наших избирателей. В частности, ограничено продвижение экологической, феминисткой и ЛГБТ-повестки (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено). Здесь очевидно, в России эти явления не приживаются, поняли, что это пустая трата времени и средств. Поэтому акцент сделан на грантовой и иной поддержке молодых активистов, лидеров молодежных движений, журналистов, специалистов в области искусственного интеллекта", - сказал Пискарев, выступая в информационном центре Центризбиркома РФ. 

Теги:
РоссияПискарев, Василий Иванович