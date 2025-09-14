Глава комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов отметил рост скоординированности информационных атак нежелательных организаций и СМИ из-за рубежа

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Комиссия СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ в начале 2026 года опубликует доклад о ситуации с выборами в России в 2025 году. Об этом сообщил на брифинге в ЦИК глава комиссии Андрей Климов.

"На следующей неделе мы подведем первые оперативные итоги работы нашей комиссии. <…> Полагаю, что в начале следующего года мы опубликуем наш доклад о ситуации в 2025 году, а также можем дать некоторые рекомендации по поводу выборов в Госдуму, которые будут очень серьезным экзаменом", - сказал Климов.

Также он отметил рост скоординированности информационных атак нежелательных организаций и СМИ из-за рубежа. Кроме того, Климов сообщил о попытках дискредитации в ходе этой избирательной кампании участников СВО.

Единый день голосования в 2025 году проходит с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах состоятся прямые выборы губернаторов, в одном - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах изберут депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на федеральной платформе проходит в 24 регионах. Также в Москве были созданы экстерриториальные участки для голосования на выборах губернаторов 19 регионов.