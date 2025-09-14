Глава комиссии СФ по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов отметил, что рассматриваются двусторонние и многосторонние договоренности

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Глава комиссии СФ по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов сообщил, что в настоящее время рассматривается возможность заключения на межпарламентском и межпартийном уровне ряда международных соглашений о защите электорального суверенитета.

"Сейчас есть высокий спрос на тот опыт, который получили мы и наши коллеги из (комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России) Государственной думы. Мы рассматриваем сейчас на межпарламентском и межпартийном уровне целую серию двусторонних и многосторонних соглашений, позволяющих помогать сохранять электоральный суверенитет друг другу. То есть странам мирового большинства", - сказал Климов на брифинге в ЦИК.

Ранее он назвал странами мирового большинства страны БРИКС.