Кандидат от КПРФ, зампредседателя заксобрания Пермского края Ксения Айтакова набрала 6,46% голосов

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает на выборах в регионе 78,47% голосов по итогам обработки первых 0,67% протоколов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

Кандидат от КПРФ, зампредседателя заксобрания Пермского края Ксения Айтакова набирает 6,46% голосов, выдвинутая "Российской партией пенсионеров за социальную справедливость" Людмила Караваева - 3,65% голосов. Кандидат от ЛДПР, депутат заксобрания региона Олег Постников получает 6,67% голосов, выдвинутый партией "Новые люди" гендиректор "ДубльГИС Поволжье" Денис Шитов - 3,45%.

Махонин был назначен врио губернатора Пермского края в феврале 2020 года указом президента РФ Владимира Путина. Во главе региона он сменил Максима Решетникова, перешедшего на должность министра экономического развития РФ. 13 сентября 2020 года Махонин избран губернатором Пермского края, получив 75,69% голосов избирателей.