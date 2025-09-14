Работа будет вестись вместе с ЦИК, отметил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Госдума проработает вопрос обеспечения безопасности электорального процесса в условиях развития искусственного интеллекта, планируется проведение парламентских слушаний по этому вопросу. Об этом сообщил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

"Сейчас искусственный интеллект задействуют при подготовке влияния на электоральный процесс и на волеизъявление граждан. Мы здесь поработаем, как обеспечить безопасность при развитии искусственного интеллекта. <...> У нас в Думе планируется по этому поводу проведение слушаний, эта позиция поддержана председателем Государственной думы (Вячеславом Володиным - прим. ТАСС)", - сказал Пискарев, отвечая на вопрос ТАСС.

Он добавил, что работа будет вестись вместе с ЦИК РФ.