"Единая Россия" набирает 64,32% на выборах в Кургане по данным 1,24% протоколов

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Курганской областной думы после обработки 1,24% протоколов участковых избирательных комиссий. Единороссы набирают 64,32% голосов, свидетельствуют данные в ЦИК РФ.

В тройку лидеров вошли КПРФ с 11,21% голосов. У ЛДПР 9,78% голосов, а у партии "Новые люди" - 5,09%.

На выборах парламентариев облдумы были зарегистрированы 439 кандидатов, выдвинутых шестью избирательными объединениями по единому избирательному округу и одномандатным избирательным округам.

В 2020 году на выборах в седьмой созыв думы "Единая Россия" по единому избирательному округу набрала 44,57% голосов, КПРФ - 19,05%, ЛДПР - 14,46%, "Справедливая Россия" - 10,54% и "Российская партия пенсионеров" - 8,27%. В результате "Единая Россия" получила 10 мандатов, КПРФ - три, ЛДПР - два, по одному мандату оказались у регионального отделения Партии пенсионеров и "Справедливой России".