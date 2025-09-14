Вице-премьер РФ планирует встретиться с премьер-министром Египта Мустафой Мадбули, министром иностранных дел Бадром Абделем Аты и вице-премьером по вопросам промышленности и транспорта Камелем аль-Вазиром

КАИР, 14 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук прибыл в Египет, где осмотрит территорию российской промышленной зоны (РПЗ) у Суэцкого канала, а также проведет переговоры с руководством страны. Борт российской делегации приземлился в аэропорту Каира, передает корреспондент ТАСС.

Заместитель председателя правительства РФ сообщил журналистам, что планирует встретиться с премьер-министром Египта Мустафой Мадбули, министром иностранных дел Бадром Абделем Аты и вице-премьером по вопросам промышленности и транспорта Камелем аль-Вазиром.

"Будем говорить о нашей двусторонней повестке, в том числе о вопросах сотрудничества в области энергетики. Идет строительство атомной станции, есть заинтересованность и дальше развивать сотрудничество в сфере мирного атома. Египет традиционно является хорошим покупателем нашего зерна, пшеницы, поэтому будем и об этом говорить. Значимым для нас является египетский продовольственный импорт. Кроме того, конечно, Египет является для нас туристическим направлением, поэтому этот вопрос также будем обсуждать", - отметил Оверчук.

По его словам, текущий визит в Египет проходит в развитие договоренностей, достигнутых на встрече президента России Владимира Путина с египетским коллегой Абдул-Фаттахом ас-Сиси, которая состоялась в Москве во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. "В частности, в разработке находится идея создания в Египте российской промышленной зоны в Экономической зоне Суэцкого канала, - пояснил вице-премьер. - В мае текущего года были в основном решены вопросы, связанные с выделением земельного участка под РПЗ, - заключен договор, закрепляющий условия аренды". Он обратил внимание, что территория промышленной зоны удобно расположена вблизи морского порта Айн-Сохна, а также относительно железных и автомобильных дорог.

"Предстоят работы по его освоению и созданию необходимой инфраструктуры непосредственно в самой зоне. Сейчас мы собрали группу заинтересованных российских предпринимателей, а также представителей предпринимательских ассоциаций. Полагаем, что российская промышленная зона станет для нашего бизнеса удобной точкой входа как в сам Египет, так и на Африканский континент. В ходе визита поедем на площадку и вместе посмотрим, египтяне расскажут о преимуществах своей экономической зоны", - заключил Оверчук.