Серьезных ЧП практически не было, отметил зампред комисии Николай Булаев

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия РФ не имеет никаких замечаний к работе правоохранителей на избирательных участках в ходе выборов разного уровня.

Об этом заявил зампред ЦИК РФ Николай Булаев в информационном центре комиссии.

"Я должен отметить, что у нас в Центризбиркоме нет вообще никаких замечаний к работе всех, кто из правоохранителей работал на избирательных участках. И никогда их не было. Потому что люди абсолютно точно понимают, что они делают. Они очень ответственно относятся к своей работе. И только благодаря этому мы прошли эту кампанию практически без каких бы то ни было серьезных ЧП", - заявил Булаев.