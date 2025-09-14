Второе место по итогам первых протоколов занимает партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Политическая партия "Единая Россия" набирает 57,14% голосов на выборах депутатов Законодательного собрания Челябинской области по итогам обработки первых протоколов участковых избирательных комиссий (УИК), следует из информации, опубликованной на онлайн-табло в Центральной избирательной комиссии РФ.

"Обработано протоколов УИК - 0,53%. Единая Россия - 57,14%", - говорится в сообщении.

Уточняется, что второе место по итогам обработки первых протоколов занимает партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" с результатом 11,68%. Далее следуют ЛДПР (10,66%), КПРФ (8,5%), партия "Новые люди" (5,83%), Российская партия пенсионеров за справедливость (4,3%).

В 2020 году в аналогичных выборах принимали участие девять партий. Тогда партия "Единая Россия" по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий набрала 42,59% голосов, на втором месте была "Справедливая Россия" с 14,79% голосов, на третьем месте - КПРФ с 11,86%. Четвертое место занимала ЛДПР с 11,31%, а замыкала пятерку лидеров Партия пенсионеров с 5,7% голосов. "Зеленая альтернатива" набрала 5,36%, партия "За правду" - 2,08%, Партия роста - 1,69%, "Родина" - 0,71%. Приняли участие в выборах депутатов в 2020 году 881 425 избирателей, явка составила 33,87%.