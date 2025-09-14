Кандидат от КПРФ, зампредседателя заксобрания Пермского края Ксения Айтакова набирает 10,63% голосов

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает 69,11% голосов по итогам обработки 50,67% протоколов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК России.

Кандидат от КПРФ, зампредседателя заксобрания Пермского края Ксения Айтакова набирает 10,63% голосов, выдвинутая "Российской партией пенсионеров за социальную справедливость" пенсионерка Людмила Караваева - 3,49% голосов. Кандидат от ЛДПР, депутат заксобрания региона Олег Постников получает 8,27% голосов, выдвинутый партией "Новые люди" гендиректор "ДубльГИС Поволжье" Денис Шитов - 6,69%.

