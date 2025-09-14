Несмотря на нестабильную связь, ДЭГ удалось обеспечить с помощью дополнительных точек доступа Wi-Fi

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Все цифровые ресурсы ЦИК, включая ГАС "Выборы" 2.0 и платформу дистанционного электронного голосования (ДЭГ), отработали в ходе выборов "на пятерку".

Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

"Все ресурсы работали на 100%, на пятерку. ГАС ["Выборы" 2.0] функционирует в полном объеме, включая сбор и обработку данных, поступающих из избирательных комиссий. Нет никаких задержек, пауз, идет нормальная работа. Несмотря на нестабильность связи, мы сумели обеспечить ДЭГ с помощью дополнительных точек доступа Wi-Fi", - сказала Памфилова.

В свою очередь замминистра цифрового развития РФ Олег Качанов рассказал, что в ходе голосования произошел временный сбой технических средств, который не повлиял на работу платформы ДЭГ и голосование шло штатным порядком.