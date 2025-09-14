Председатель ЦИК России также отметила, что атаки производились именно на ресурсы, связанные с виртуальной реальностью

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Атаки на систему онлайн-голосования были, однако на ход выборов они не повлияли. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

"Весь день у нас продолжались атаки на ресурсы ЦИК. Сбои были в работе цифровых сервисов. При этом все атаки абсолютно не повлияли на ход проведения дистанционного электронного голосования", - сказала Памфилова.

Она также отметила, что атаки производились именно на ресурсы, связанные с виртуальной реальностью. Сайт ЦИК тоже подвергся атаке: там была недоступна видеотрансляция, в настоящее время она идет уже в стабильном режиме. Также наблюдались проблемы с поиском информации по заявлениям и в списке избирателей.