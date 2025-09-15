Выборы губернатора Приангарья были конкурентными, но спокойными

За ходом голосования следило более 2 тыс. наблюдателей, отметил заместитель гендиректора по политическим проектам агентства "Полилог" Роман Моложон

ИРКУТСК, 14 сентября. /ТАСС/. Выборы губернатора Иркутской области были конкурентными, но прошли в спокойном режиме. Об этом в ходе медиамарафона в Центре общественного наблюдения Приангарья сообщил заместитель генерального директора по политическим проектам агентства "Полилог" Роман Моложон.

Действующий губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает на выборах в регионе 60,23% голосов по итогам обработки 50,18% протоколов.

"Несмотря ни на что, компания в Иркутской области была одной из наиболее конкурентных, но при этом прошла чисто, относительно спокойно. Все кандидаты имели возможность высказаться", - подчеркнул он. Также эксперт отметил, что за ходом голосования следило более 2 тыс. наблюдателей. "Они не зафиксировали каких-то значимых прецедентов и уж тем более нарушений, поэтому уже мы можем констатировать, что выборы в Иркутской области прошли чисто, спокойно и легитимно", - резюмировал он.

В свою очередь президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко, отметил, что "очень важно" что в выборах принимал участие экс-губернатор области, кандидат от КПРФ Сергей Левченко, считавшийся основным оппонентов действующей власти. По его словам, глава региона Кобзев глубоко погружен в проблемы региона и понимание, как работает "федеральная машина".

О выборах

Голосование на выборах губернатора Иркутской области началось 12 сентября. 1 866 избирательных участков работали 12-14 сентября с 08:00 (03:00 мск) до 20:00 (15:00 мск). По данным на 18:00 (13:00 мск) явка на выборах составила 31,46%. В списки избирателей включены более 1,8 млн человек. На пост губернатора претендуют четыре кандидата, все они были выдвинуты политическими партиями. "Единая Россия" выдвинула на этот пост действующего главу региона Игоря Кобзева, КПРФ - экс-губернатора области, депутата Госдумы Сергея Левченко, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - депутата регионального законодательного собрания Ларису Егорову, ЛДПР - первого замглавы Ушаковского муниципального образования Виктора Галицкова.