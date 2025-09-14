Гольдштейн набирает 94,21% на выборах главы Коми после обработки 0,5% протоколов

Временно исполняющий обязанности главы республики выдвинут "Единой Россией"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн, выдвинутый "Единой Россией", набирает на выборах в регионе 94,21% голосов по итогам обработки первых 0,5% протоколов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

Депутат Госдумы, кандидат от ЛДПР Сергей Каргинов набирает 1,24% голосов, выдвинутый партией "Коммунисты России" школьный учитель физкультуры Александр Касьяненко - 0,84% голосов. Кандидат от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", депутат Госсовета Республики Коми Татьяна Саладина получает 0,35% голосов, выдвинутый партией "Зеленая альтернатива" самозанятый Степан Соловьев - 2,85% голосов.

Гольдштейн, с 2019 года возглавлявший Еврейскую автономную область (ЕАО), был назначен указом президента России Владимира Путина врио главы Коми 5 ноября 2024 года. На этом посту он сменил Владимира Уйбу, руководившего республикой с апреля 2020 года.