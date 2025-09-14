Кандидат от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", депутат Курской областной думы Геннадий Баев занимает второе место

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает на выборах в регионе 91,22% голосов по итогам обработки первых 1,57% протоколов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

Кандидат от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", депутат Курской областной думы Геннадий Баев набирает 1,57% голосов, депутат облдумы, кандидат от КПРФ Алексей Бобовников - 3,42%, депутат облдумы, выдвинутый партией ЛДПР, Алексей Томанов - 3,03% голосов.

5 декабря 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области после того, как руководивший регионом с 12 мая 2024 года Алексей Смирнов подал заявление об отставке по собственному желанию. До назначения в регион Хинштейн возглавлял комитет Госдумы по информполитике.