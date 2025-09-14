Действующий губернатор региона был выдвинут партией "Единая Россия"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает на выборах главы региона 55,03% голосов по итогам обработки первых 0,96% протоколов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

Кандидат от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", методист кафедры гуманитарного образования Архангельского областного института открытого образования Алексей Буглак набирает 3,44%, кандидат от КПРФ, депутат Госдумы Роман Лябихов - 8,2%. Кандидат от партии "Зеленая альтернатива", руководитель центра поддержки предпринимательства "Агентство регионального развития" Наталья Сорокина получает 5,03%, депутат Архангельской городской думы Мария Харченко (выдвинута ЛДПР) - 13,49%. Кандидат от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", директор компании "Гидросервис" Олег Черненко набирает 11,64%.

Цыбульский был назначен врио губернатора Архангельской области указом президента РФ Владимира Путина 1 апреля 2020 года, сменив во главе региона Игоря Орлова. 13 сентября 2020 года в ходе прямых выборов Цыбульский, выдвинутый партией "Единая Россия", был избран губернатором, за него проголосовали 69,63% избирателей.