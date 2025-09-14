Временно исполняющий обязанности губернатора региона был выдвинут партией "Единая Россия"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает на выборах в регионе 96,77% голосов по итогам обработки первых 0,43% протоколов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

Кандидат от КПРФ, депутат Госдумы Евгений Бессонов набирает 0,91% голосов, выдвинутый "Российской партией пенсионеров за социальную справедливость" пенсионер Юрий Климченко - 0,63% голосов. Кандидат от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", председатель совета регионального отделения партии Сергей Косинов набирает 0,75%, выдвинутый ЛДПР депутат заксобрания Ростовской области Денис Фраш получает 0,82% голосов избирателей.

Слюсарь был назначен врио губернатора региона указом президента России Владимира Путина 4 ноября 2024 года. Он сменил Василия Голубева, который возглавлял Ростовскую область с 2010 года. До назначения Слюсарь занимал пост гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации.