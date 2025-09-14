Богомаз набирает 70,44% в Брянской области после обработки 0,67% протоколов

Кандидат от КПРФ, депутат Брянской областной думы Андрей Архицкий находится на втором месте

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Брянской области Александр Богомаз, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает на выборах в регионе 70,44% голосов по итогам обработки первых 0,67% протоколов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

Кандидат от КПРФ, депутат Брянской областной думы Андрей Архицкий набирает 11,9% голосов, директор Брянской областной научной библиотеки имени Ф. И. Тютчева, выдвинутый партией "Родина", Геннадий Селебин - 7,89%. Кандидат от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", депутат Брянской облдумы Алексей Тимошков получает 9,07% голосов.

Богомаз был назначен врио губернатора Брянской области 9 сентября 2014 года. Сменил во главе региона Николая Денина, который в тот же день был отстранен от должности указом президента РФ Владимира Путина в связи с утратой доверия главы государства. На выборах в сентябре 2015 года Богомаз, выдвинутый "Единой Россией", одержал победу, набрав 79,96% голосов. Вновь избран губернатором региона в сентябре 2020 года, получив 71,69% голосов избирателей.