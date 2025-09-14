Кандидат от ЛДПР, депутат заксобрания Ленинградской области Андрей Лебедев набирает 11,03% голосов

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает на выборах в регионе 82,34% голосов по итогам обработки первых 0,10% протоколов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

Кандидат от ЛДПР, депутат заксобрания Ленинградской области Андрей Лебедев набирает 11,03% голосов, выдвинутый партией "Зеленые" индивидуальный предприниматель и главный редактор газеты "Общество и экология" Сергей Лисовский - 2,90%. Кандидат от "Коммунистов России", председатель ЦК партии Сергей Малинкович получает 11,78% голосов, замначальника юридического отдела компании "ВК "Ладога", выдвинутый партией "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", Игорь Новиков - 1,50%.

Парламент Ленинградской области утвердил кандидатуру Дрозденко, внесенную в заксобрание региона Дмитрием Медведевым, на пост губернатора в мае 2012 года. 12 мая 2015 года президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку Дрозденко, назначив его врио главы Ленобласти. 13 сентября 2015 года Дрозденко, выдвинутый "Единой Россией", одержал победу на прямых выборах губернатора региона, набрав 82,10% голосов избирателей. 13 сентября 2020 года Дрозденко, вновь выдвинутый "Единой Россией", повторно избран главой региона с результатом в 83,61% голосов.