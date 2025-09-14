Атаками на сайт ЦИК они прощупывают слабые места, подчеркнула глава комиссии

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Враги России "прощупывают слабые места" - готовятся к вмешательству в выборы в Госдуму в 2026 году. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова в ходе брифинга в информцентре комиссии.

"Наши враги уже готовятся [к выборам в Госдуму], и мы это видим, и мы это отслеживаем, они уже сейчас готовятся. Кстати, то, что произошло сейчас (атака на сайт ЦИК РФ - прим. ТАСС), они точно так же прощупывают слабые места, по которым они усиленно будут бить в 2026 году", - сказала Памфилова.

Она добавила, что враг России "умен, циничен, извращен, совращен, без всяких тормозов". "Поэтому очень серьезно они готовятся, и мы уже готовимся", - заключила она.