Кандидат от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", гендиректор компании "Чувашлифт" Владимир Ильин набирает 3,18% голосов

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Действующий глава Чувашской Республики, самовыдвиженец Олег Николаев набирает на выборах в регионе 84,81% голосов по итогам обработки первых 0,32% протоколов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

Кандидат от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", гендиректор компании "Чувашлифт" Владимир Ильин набирает 3,18% голосов, выдвинутый партией "Новые люди" гендиректор Мариинско-Посадского маслозавода Максим Морозов - 2,83% голосов. Кандидат от партии "Зеленые", директор АНО "Бюро научных экспертиз" Владимир Савинов получает 1,77% голосов, зампредседателя комитета Госсовета Чувашской Республики по экономической политике, бюджету, финансам и налогам, выдвинутый ЛДПР, Константин Степанов - 4,24%.

29 января 2020 года указом президента РФ Владимира Путина Николаев был назначен врио главы Чувашской Республики. Прежний руководитель региона Михаил Игнатьев был снят с поста в связи с утратой доверия главы государства. 13 сентября 2020 года в ходе прямых выборов Николаев избран главой Чувашии, баллотировался в порядке самовыдвижения. За него проголосовали 75,61% избирателей.