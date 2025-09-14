В России закрылись избирательные участки

Начался подсчет голосов

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Избирательные участки для голосования, в ходе которых выбирали губернаторов, а также депутатов различного уровня, закрылись в 81 субъекте России, где проходили выборы. Голосование завершилось на всей территории страны, начался подсчет голосов.

Как сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, к утру 14 сентября в выборах приняли участие более 16 млн человек, еще свыше 1,4 млн избирателей отдали свои голоса дистанционно.

В штатном режиме, без сбоев и нарушений прошло досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных территориях Магаданской, Мурманской и Иркутской областей, Камчатского края и Ямало-Ненецкого автономного округа. Впервые в этом году прошло голосование на передовой в зоне СВО с использованием БПЛА. Так, бойцам группировки войск "Север" доставили урну при помощи коптера, чтобы они могли отдать свой голос на выборах главы Ленинградской области.

Также голосование состоялось в 82 СИЗО в 28 субъектах страны, в нем приняло участие 1,4 тыс. обвиняемых, сообщил зампред комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Георгий Волков.

В Москве в этом году были впервые созданы экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов. Памфилова отметила, что организация работы этих участков в Москве "была проведена прекрасно". Всего в столице свои голоса отдали почти 12 тыс. человек. По данным Минцифры РФ, высокая активность зафиксирована и в онлайн-голосовании, проходящем в 24 регионах. "На 18:00 мск 14 сентября на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) проголосовали более 1,5 млн человек, общая явка составила 90%", - говорится в сообщении.

По итогам трех дней голосования самой высокой явкой на 18:00 мск среди выборов высших должностных лиц отметился Татарстан (66,5%) и Севастополь (60,7%). Также активно голосовали Ленинградская область (58,4%), Ростовская область (56,4%), Чувашия (55,2%) и Тамбовская область (52,4%).

Атаки и нарушения

Ресурсы ЦИК в последний день голосования на выборах в регионах подверглись беспрецедентной атаке хакеров, сообщила на брифинге Памфилова. Так, на портал ЦИК РФ с начала выборов было зафиксировано около 290 тыс. атак, на систему ДЭГ - свыше 300. "На работоспособность нашей государственной автоматизированной системы "Выборы" и на ДЭГ атаки не повлияли. Мы были к этому готовы", - сказала Памфилова.

При этом глава ЦИК РФ отметила практически полное отсутствие жалоб на выборах разного уровня. "Их практически нет", - сказала Памфилова в ходе брифинга.

МВД России также не зафиксировало существенных нарушений, способных сорвать выборы в России, сообщил начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Ленар Габдрахманов, выступая в ЦИК.

Спокойное прохождение выборов отметили общественные наблюдатели в регионах. "Выборы прошли достойно, чисто, прозрачно. Всего с начала выборов поступило около пяти тысяч сообщений от наблюдателей и все они позитивные - о грамотной работе участковых избирательных комиссий, о хорошем настроении избирателей. Сами избиратели стали более грамотными", - сообщила ТАСС руководитель Регионального общественного штаба по наблюдению за выборами в Тамбовской области Татьяна Казакова.

Единый день голосования в 2025 году проходил с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах состоялись прямые выборы губернаторов, в одном - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах избирали депутатов законодательных собраний.