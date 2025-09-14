Но и с ними будут разбираться, заявил председатель "Единой России"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Количество нарушений по итогам единого дня голосования в России минимально, но и с ними будут разбираться. Об этом заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в ходе ВКС с отделениями партии в регионах, где прошли выборы.

"По информации, которой мы сейчас располагаем, количество нарушений носит минимальный характер. Но тем не менее нужно определять, нужно выносить те или иные вердикты по допущенным проблемам, по проблемам, которые там были выявлены. Естественно, с этим будем разбираться", - сказал он.