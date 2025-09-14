Председатель партии заявил, что она рассчитывает на очень высокий результат на выборах в Госдуму в 2026 году

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. "Единая Россия" рассчитывает на очень высокий результат на выборах в Госдуму в 2026 году. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев во время ВКС с отделениями в регионах.

"В следующем году состоятся выборы в Государственную думу. Это важнейшие выборы, в которых принимает участие партия. Естественно, «Единая Россия» не только будет принимать в них участие, но и рассчитывает на очень высокий результат. Мы будем, безусловно, бороться за победу, как всегда", - сказал он.

По словам Медведева, прошедшие в 2025 году выборы продемонстрировали хороший задел. "То, каким образом прошла эта кампания, показывает, что ресурсы - и мобилизационные, и иные - в нашей партии весьма и весьма высокие", - добавил политик.

Единый день голосования в 2025 году прошел с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах проходили прямые выборы губернаторов, в одном - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах избирали депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование на федеральной платформе было организовано в 24 регионах. Также в Москве были созданы экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов, где проходило электронное голосование на столичной платформе.