Кондратьев набрал в Краснодарском крае 77,07% после обработки 0,73% протоколов

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает на выборах в регионе 77,07% голосов по итогам обработки первых 0,73% протоколов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

Кандидат от КПРФ, секретарь комитета краевого отделения партии Александр Сафронов набирает 11,27% голосов, председатель комитета законодательного собрания региона по вопросам топливно-энергетического комплекса, транспорта, дорожного хозяйства и связи, выдвинутый ЛДПР, Иван Тутушкин - 6,72%. Кандидат от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", зампред комитета заксобрания области по земельным и имущественным отношениям Денис Хмелевской получает 3,77% голосов избирателей.

22 апреля 2015 года Кондратьев был назначен врио губернатора Краснодарского края указом президента РФ Владимира Путина, сменив во главе региона Александра Ткачева. 13 сентября 2015 года Кондратьев, выдвинутый "Единой Россией", одержал победу на прямых выборах губернатора региона, получив 83,64% голосов избирателей. В единый день голосования 13 сентября 2020 года вновь избран губернатором Краснодарского края, набрав 82,97% голосов (был выдвинут "Единой Россией").