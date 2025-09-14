Кандидат от ЛДПР, зампредседателя заксобрания Севастополя Илья Журавлев набирает 6,02%

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Севастополя Михаил Развожаев, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает на выборах главы региона 82,12% голосов по итогам обработки первых 10% протоколов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

Кандидат от ЛДПР, зампредседателя заксобрания Севастополя Илья Журавлев набирает 6,02%, выдвинутый партией "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" управляющий региональной благотворительной общественной организацией "Мы - севастопольцы" Сергей Круглов - 3,68%. Кандидат от КПРФ, гендиректор компании "Марин менеджмент шиппинг" Геннадий Кушнир получает 4,01%, выдвинутая партией "Новые люди" гендиректор компании "Диабух" Ирина Салина - 3,08%.

Ранее сообщалось, что Развожаев набрал 83,3% голосов по итогам обработки первых 3,64% протоколов.

Развожаев был назначен врио губернатора Севастополя летом 2019 года, когда президент РФ Владимир Путин освободил его предшественника Дмитрия Овсянникова от должности. В сентябре 2020 года Развожаев победил на выборах губернатора Севастополя, набрав 85,72% голосов при явке 48,28%.

