Зафиксированы только "небольшие эксцессы, когда кто-то потерял эмоциональное равновесие"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Нарушений в ходе выборов разного уровня было мало.

Об этом заявила в ходе брифинга председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"По нарушениям - их практически нет. На текущий момент мне "порадовать" вас нечем, каких-то вопиющих фактов [нарушений] нет", - сказала Памфилова, отметив, что были зафиксированы только "небольшие эксцессы, когда кто-то потерял эмоциональное равновесие".

Председатель ЦИК также подчеркнула, что избирательные кампании в России прошли "спокойно и нормально".