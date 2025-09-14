Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека не отметил нарушений, изменивших волеизъявление граждан

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Выборы разного уровня в России прошли в соответствии с законом и без нарушений, изменивших волеизъявление граждан. К такому выводу пришел Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

"МРГ Совета наблюдает высокий уровень доверия граждан к избирательной системе РФ, отмечает отсутствие провокаций, призывов к противоправным действиям, а также активность избирателей. По итогам проведенного мониторинга считаем, что выборы прошли в соответствии с действующим законодательством и без нарушений, изменивших волеизъявление граждан", - говорится в заявлении временной рабочей группы СПЧ по мониторингу избирательных прав граждан.