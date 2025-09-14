Председатель партии оценил результаты голосования после первых подсчетов голосов

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Кандидаты от партии "Единая Россия" продемонстрировали, по предварительным итогам Единого дня голосования, внушительные результаты. Об этом заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в ходе ВКС с отделениями партии в регионах, где прошли выборы.

"В 20 регионах нашей страны прошли выборы высших должностных лиц, и, насколько я располагаю информацией, везде те, кто избирался, причем это наши (от «Единой России» - прим. ТАСС) кандидаты, смогли добиться внушительных результатов. Естественно, итоги подведет Центральная избирательная комиссия, но, по первым результатам подсчета, который ведется в тех регионах, где избирательные участки закрылись раньше, из-за разницы в часовых поясах, показывают, что наши кандидаты выступили весьма и весьма достойно", - сказал он.

Единый день голосования в 2025 году прошел с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах проходили прямые выборы губернаторов, в 1 - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах избирали депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование на федеральной платформе было организовано в 24 регионах. Также в Москве были созданы экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов, где проходило электронное голосование на столичной платформе.