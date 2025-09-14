Владимир Липаев заявил об очередной провокауии киевского режима

БУХАРЕСТ, 14 сентября. /ТАСС/. Посол РФ в Румынии Владимир Липаев отклонил выраженный ему в МИД страны протест в связи с якобы имевшим место нарушением румынских воздушных границ российским беспилотником и назвал инцидент "очередной провокацией киевского режима". Об этом глава российской дипломатической миссии в румынской столице сообщил корреспонденту ТАСС.

"В ходе беседы, состоявшейся в МИД Румынии, ни на один поставленный вопрос об идентификации якобы залетевшего в румынское воздушное пространство БПЛА не было дано ни одного конкретного и убедительного ответа, - сказал дипломат. - Ввиду отсутствия объективного подтверждения национальной принадлежности летательного аппарата протест был отклонен как надуманный и необоснованный. Все факты указывают на то, что имела место очередная провокация киевского режима, который, опасаясь неминуемого военного краха и последующей ответственности за совершенные им преступления против как российского, так и украинского народа, отчаянно пытается любыми средствами вовлечь другие страны в опасную военную авантюру против РФ".

Посола РФ ранее вызвали в МИД Румынии, где ему был выразили упомянутый протест. В румынском внешнеполитическом ведомстве назвали произошедшее "нарушением суверенитета Румынии" и потребовали "принять меры", чтобы избежать в будущем повторения таких инцидентов.

Минобороны Румынии ранее распространило сообщение "Оценка инцидента, вызванного проникновением российского беспилотника в национальное воздушное пространство". В нем утверждается, будто российский БПЛА в течение 50 минут находился в румынском воздушном пространстве и затем покинул его, направившись в сторону Украины. Для мониторинга воздушной ситуации в районе в воздух были подняты два истребителя F-16 ВВС Румынии и два истребителя Eurofighter Typhoon германских ВВС.