На федеральной платформе проголосовали более 1,5 млн человек

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Финальная явка избирателей на платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 90,54%, всего проголосовало более 1,5 млн человек.

Об этом сообщает Минцифры РФ.

"Дистанционное электронное голосование завершилось. Всего на федеральной платформе ДЭГ проголосовали более 1,5 млн человек. Явка составила 90,54%", - сказано в сообщении министерства.

Согласно приведенным Минцифры данным, больше всего избирателей, проголосовавших при помощи ДЭГ, было в Свердловской и Ростовской областях, Чувашии, Пермском крае и Челябинской области. Чаще всего ДЭГ использовали избиратели в возрасте 35-50 лет, затем избиратели в возрасте 18-35 лет и от 50 и старше. Больше всего дистанционный способ голосования выбирали женщины.