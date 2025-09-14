Кандидат от КПРФ, зампредседателя заксобрания Пермского края Ксения Айтакова на втором месте

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает 70,49% голосов по итогам обработки 80,45% протоколов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК России.

Кандидат от КПРФ, зампредседателя заксобрания Пермского края Ксения Айтакова набирает 10,38% голосов, выдвинутая "Российской партией пенсионеров за социальную справедливость" пенсионерка Людмила Караваева - 3,32% голосов. Кандидат от ЛДПР, депутат заксобрания региона Олег Постников получает 8,02% голосов, выдвинутый партией "Новые люди" гендиректор "ДубльГИС Поволжье" Денис Шитов - 6,11%.

Махонин был назначен врио губернатора Пермского края в феврале 2020 года указом президента РФ Владимира Путина. Во главе региона он сменил Максима Решетникова, перешедшего на должность министра экономического развития РФ. 13 сентября 2020 года Махонин избран губернатором Пермского края, получив 75,69% голосов избирателей.

