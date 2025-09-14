В тройку лидеров вошли "Справедливая Россия" с 11,41% голосов. У ЛДПР 8,49% голосов, а у партии "КПРФ" - 6,21%

КАЛУГА, 14 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Законодательного собрания Калужской области после обработки 0,26% протоколов участковых избирательных комиссий. Единороссы набирают 60,33% голосов, свидетельствуют данные в ЦИК РФ.

В тройку лидеров вошли "Справедливая Россия" с 11,41% голосов. У ЛДПР 8,49% голосов, а у партии "КПРФ" - 6,21%.

В 2020 году на выборах в Законодательное собрание Калужской области "Единая Россия" набрала 43,93% голосов, КПРФ - 12,81%, ЛДПР - 8,7%, Партия пенсионеров за социальную справедливость - 7,77%, "Справедливая Россия" - 7,63, "Новые люди" - 8,4%.