Председатель "Единой России" поблагодарил региональные отделения партии за подготовку избирательной кампании

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев закончил видеоконференцию с региональными отделениями партии по итогам единого дня голосования словами о победе.

"Искренне благодарю всех вас за подготовку избирательной кампании 2025 года. Успехов вам и всего доброго. Будем вместе. И победим!" - подчеркнул он.

Единый день голосования в 2025 году прошел с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах проходили прямые выборы губернаторов, в одном - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах избирали депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование на федеральной платформе было организовано в 24 регионах. Также в Москве были созданы экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов, где проходило электронное голосование на столичной платформе.