Кандидат от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", методист кафедры гуманитарного образования Архангельского областного института открытого образования Алексей Буглак набирает 3,88%

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает на выборах главы региона 65,67% голосов по итогам обработки 50% протоколов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

Кандидат от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", методист кафедры гуманитарного образования Архангельского областного института открытого образования Алексей Буглак набирает 3,88%. Кандидат от КПРФ, депутат Госдумы Роман Лябихов - 4,67%. Кандидат от партии "Зеленая альтернатива", руководитель центра поддержки предпринимательства "Агентство регионального развития" Наталья Сорокина получает 4,15%. Депутат Архангельской городской думы Мария Харченко (выдвинута ЛДПР) - 11,75%. Кандидат от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", директор компании "Гидросервис" Олег Черненко набирает 8,76%.

Цыбульский был назначен врио губернатора Архангельской области указом президента РФ Владимира Путина 1 апреля 2020 года, сменив во главе региона Игоря Орлова. 13 сентября 2020 года во время прямых выборов Цыбульский, выдвинутый партией "Единая Россия", был избран губернатором, за него проголосовали 69,63% избирателей.

Общественные наблюдатели на выборах не зафиксировали нарушений, сообщает Центр общественного наблюдения, который работал в Архангельской области все три дня голосования на выборах главы региона. Всего было подготовлено свыше 1 400 наблюдателей - 1 263 из них несли дежурство на избирательных участках, остальные были в резерве.