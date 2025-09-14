Кандидат от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", юрисконсульт Надежда Ефремова набирает 9,82% голосов

КАЛУГА, 14 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Калужской области Владислав Шапша, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает на выборах в регионе 73,51% голосов по итогам обработки первых 20,62% протоколов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

Кандидат от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", юрисконсульт Надежда Ефремова набирает 9,82% голосов, кандидат от ЛДПР, начальник отдела по развитию регионов в компании "Мирострой" Степан Опарышев - 4,92%. Кандидат от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", замдиректора по спортивной подготовке спортшколы "Космос" города Калуги Иван Родин получает 3,91% голосов, выдвинутый КПРФ директор сельскохозяйственного производственного кооператива "Жерелево" Николай Яшкин - 5,99%.

Ранее сообщалось, что после подсчета 10,66% протоколов Шапша набрал 74,14% голосов, Ефремова - 10,01%, Опарышев - 4,93%, Родин - 3,82%, Яшкин - 5,83%.

Шапша был назначен врио губернатора Калужской области указом президента РФ Владимира Путина 13 февраля 2020 года. На этом посту он сменил Анатолия Артамонова, который руководил областью почти 20 лет. 13 сентября 2020 года Шапша, выдвинутый партией "Единая Россия", победил на выборах губернатора региона, набрав 71,19% голосов избирателей

Единый день голосования в 2025 году пройдет с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах состоятся прямые выборы губернаторов, в одном - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах изберут депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на федеральной платформе состоится в 24 регионах, Москва будет проводить электронное голосование на городской платформе.