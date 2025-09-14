ЛДПР набирает 14,78% голосов, КПРФ - 11,49%

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" набирает 37,85% голосов избирателей и лидирует на выборах депутатов Костромской областной думы после обработки 0,78% протоколов участковых избирательных комиссий. Соответствующие данные содержатся на онлайн-табло регионального избиркома.

ЛДПР набирает 14,78% голосов, КПРФ - 11,49%, Партия пенсионеров - 9,97%, партия "Новые люди" - 9,26%, "Справедливая Россия - За правду" - 8,01%, партия "Коммунисты России" - 3,83%.

В 2020 году на выборах в депутатов Костромской областной думы седьмого созыва "Единая Россия" набрала 31,93% голосов, КПРФ получила 17,22% голосов, ЛДПР - 12,11%, "Справедливая Россия" - 9,16%, Партия пенсионеров - 8,34%, "Новые люди" - 7,46%. Партии "Коммунисты России", "За правду", "Яблоко", "Родина" набрали менее 5%.