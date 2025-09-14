В городе работали 187 участковых избирательных комиссий, все они оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Представители избирательной комиссии Запорожской области, посетившие Севастополь во время основных дней голосования 12-14 сентября, ознакомились с работой городской избирательной комиссии, в том числе с использованием отечественного ПО. Об этом ТАСС сообщила председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко.

По ее словам, сотрудникам запорожского избиркома "есть чему поучиться" у коллег из других субъектов РФ, поскольку Запорожская область стала регионом РФ только в 2022 году.

"Сейчас, пользуясь возможностями и тем, что у нас на территории не проводятся выборы в этом году, мы приехали в Севастополь. В течение трех дней мы побывали в городской избирательной комиссии Севастополя, мы посетили участковые избирательные комиссии. Посмотрели моменты, как можно привлечь избирателя на избирательный участок. Сейчас на территории Российской Федерации в избирательной системе вводится новая цифровая платформа, то есть все данные переводятся на эту платформу. Эта цифровая платформа - полностью отечественный цифровой продукт, <...> и вот мы на практике смотрели, как происходит сбор информации с участковых избирательных комиссий, <...> посмотрели, как вводится новый протокол, как выглядит эта цифровая платформа", - сказала Катющенко.

Собеседница агентства уточнила, что для обучения работе с новым отечественным ПО в Севастополь приехали несколько системных администраторов запорожского избиркома.

В Севастополе прошли выборы губернатора, а также депутатов двух муниципальных округов. Досрочное голосование на выборах губернатора Севастополя велось с 3 по 11 сентября, основные дни голосования - 12-14 сентября. В Севастополе работали 187 участковых избирательных комиссий, все они оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней. Кроме того, традиционно УИК были образованы в городской больнице № 1, на кораблях и судах. Организованы 14 экстерриториальных участков Москве и четыре - для военнослужащих в зоне СВО.